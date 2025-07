Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La General 2 a l'altura de Racons, a Canillo, ja ha estat reoberta al trànsit, en ambdós sentits de la marxa, al voltant d'un quart de dues del migdia, després que un despreniment de rocs obligués a donar pas alternatiu i a tallar la calçada en diversos moments aquest matí. La caiguda de rocs s'ha produït al voltant de les nou del matí, en la inspecció de la zona, els bombers han vist una gran llosa que es trobava en una posició inestable amb el risc de caure, i després d'inspeccionar-la amb un dron i amb ajuda de geòlegs, s'ha decidit trucar als operaris de proteccions perquè enviessin dos especialistes a fer caure el roc, ha explicat Govern. Els especialistes s'han despenjat d'un helicòpter per revisar la zona i, posteriorment, han fet caure la gran llosa de forma natural, fet que ha provocat un tall total del trànsit durant deu minuts.

La caiguda de pedres no ha afectat cap vehicle, però la circulació s'ha hagut de tallar totalment durant uns minuts al voltant de les 9 del matí, quan els bombers han rebut l'avís. Posteriorment, els serveis d'emergència han començat a donar pas alternatiu per facilitar la circulació a la zona, segons han explicat des de Mobilitat. Els problemes afectaven el tram de Racons, entre Meritxell i Canillo, i, en aquell moment, el servei de trànsit recomanava "evitar aquesta zona si és possible i buscar rutes alternatives". Les restriccions per circular han provocat retencions de pujada i baixada.

Les pedres han caigut als dos carrils de la carretera a la zona de Racons a CanilloCC

La caiguda de rocs s'ha produït de forma natural de la muntanya, segons han indicat des del comú de Canillo. Les pedres han quedat esteses pels dos sentits de la circulació i els efectius de manteniment de carreteres del COEX amb la maquinària que han portat i els bombers han estat treballant per netejar la calçada i assegurar la zona, segons ha assenyalat el cap de guàrdia del cos.

Els rocs estesos a la calçada a la zona de Racons pel despreniment aquest matíCC

Els agents de circulació del comú de Canillo i de la policia també s'han desplaçat fins al lloc dels fets.