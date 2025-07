Sant Julià organitza tallers i concursos per fomentar la lectura i la creativitat per Sant Jordi

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià ha presentat el programa per celebrar el dia de Sant Jordi, que compta amb diverses activitats culturals i tallers per fomentar la lectura i la creativitat. Les activitats es desenvoluparan entre el 12 i el 30 d'abril, i destaquen propostes com el taller d'escriptura creativa, el primer dia, un concurs de microrelats i un altre de punts de llibre, o diverses activitats pels infants durant les vacances escolars de Pasqua, del 22 al 30 d'abril.

El plat fort serà dimecres 23 d'abril amb la Fira de Sant Jordi, entre les 10 i les 19 hores de la tarda a la plaça Laurèdia. Durant el matí hi haurà signatura de llibres d'autors andorrans, i a la tarda es duran a terme diversos tallers com el de la creació de titelles de dracs i roses o un mural col·lectiu de la llegenda de Sant Jordi.

Les activitats són gratuïtes i les inscripcions per a determinades activitats es poden fer a través del web del comú.