El comú de la Massana torna a organitzar el curs de monitors astronòmics Starlight, que es durà a terme del 2 al 7 de juny, a l'hotel Sant Gothard d'Erts. La formació, de 60 hores de durada, permetrà obtenir la certificació oficial i capacita els participants per oferir activitats del cel amb un enfocament de turisme científic.

La formació està oberta a tothom que vulgui especialitzar-se en astroturisme i el preu del curs és de 150 euros per a residents de la Massana i socis d'AVFAN; 375 euros per a residents a altres parròquies i 800 euros per a no residents.