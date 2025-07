Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

Els preus per allotjar-se a la futura residència universitària podrien oscil·lar entre els 300 i els 500 euros al mes per persona. Això almenys és el que indica l'estudi de mercat que ha enviat la Universitat d'Andorra (UdA) al comú de Sant Julià de Lòria. Segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat, el centre universitari va elaborar una enquesta al voltant d'una seixantena d'estudiants i la "immensa majoria van manifestar la necessitat de tenir aquest equipament".

"Aquest estudi de mercat avançava que cada estudiant estaria disposat personalment a poder assumir un preu entre 300 i 500 euros", ha declarat Cairat. De moment, la corporació continua treballant juntament amb l'UdA i el Govern per poder acabar de definir el projecte de residència universitària que es vol instal·lar a l'hotel Pol. De fet, l'UdA ja ha fet arribar un document amb les necessitats que veuen que ha de tenir la infraestructura, així com els preus objectius. "Aquesta era una informació bàsica per plantejar el projecte de residència universitària i, a partir d'aquí, anirem avançant amb el model d'obra i el de finançament, sense tancar la porta a concessionar l'obra i l'explotació a algun privat que hi pugui estar interessat", ha esmentat el cònsol.

Pel que sembla, això és el que hi ha més avançat actualment d'aquest futur projecte. L'hotel Pol continua tancat i amb una xarxa per protegir possibles despreniments. Des del comú expliquen que l'edifici fa molts anys que està en desús, i per això s'ha col·locat una xarxa de protecció. "No és la primera intervenció que s'hi fa per protegir la zona i nosaltres ara hem volgut tenir la tranquil·litat que si mai ha de passar alguna cosa, no generi cap risc, per això s'ha fet aquesta intervenció posant aquesta xarxa de protecció", ha destacat el dirigent de la parròquia.

L'oposició ha valorat satisfactòriament que a l'hotel Pol acabi convertint-se en una residència. Precisament, Josep Majoral ha recordat que la seva formació ja volia portar l'antic edifici turístic cap a la mateixa direcció que l'actual equip de govern. "Nosaltres teníem una societat que estava disposada a costes seves de muntar-hi una residència universitària i la nostra evolució hauria estat cap aquí, ho teníem molt clar i concretat, faltava la part administrativa, però era un projecte que teníem claríssim", ha detallat el conseller a l'oposició. A la vegada, ha afegit que "si ho fan evolucionar cap a una residència universitària ho celebrem perquè també era el nostre projecte i, més enllà d'això, crec que és una necessitat de parròquia i per les universitats que tenim aquí".

D'altra banda, Cairat ha anunciat que la setmana que ve es portarà a votació en sessió de consell de comú el crèdit extraordinari per la compra de l'immoble CATSA "per ja anar fent front els compromisos de pagaments". La corporació haurà d'assumir uns 2,2 milions d'euros a pagar en quatre anys, la mateixa xifra que haurà de desemborsar també l'executiu per tirar-hi endavant un projecte d'interès nacional. "S'ha convingut amb la propietat de l'immoble poder fraccionar el pagament en quatre anys, cosa que ho fa més dirigible per les finances del Govern i del comú", ha exposat Cairat.

Des de l'oposició també veuen amb bons ulls que un projecte d'interès nacional s'ubiqui a CATSA. Consideren que això ajudarà a dinamitzar la part alta de la parròquia. "Hem defensat sempre que la part alta s'ha de dinamitzar i gràcies a un projecte de caràcter nacional, aquella part reprèn vida. No podem fer cap altra cosa que celebrar-ho", ha articulat Majoral. De fet, l'oposició confia plenament en el fet que l'acord entre el comú i l'executiu arribarà a bon port per poder-hi acabar ubicant un projecte interès nacional abans del termini establert que es van marcar les dues parts. "Plena confiança amb el que s'ha signat amb el Govern i, per tant, ho celebrem fortament", ha manifestat Majoral.

Millores a la xarxa d'aigua del quart de Nagol



D'altra banda, el comú de Sant Julià de Lòria ha obert diversos concursos públics per poder portar a terme els treballs de substitució d’un tram de xarxa d’aigua potable a la urbanització Costa de Nagol, al carrer del Trillà i la carretera de Certers del PK1 533 al PK1 933. Ja fa anys que es renova la xarxa d'aigua potable en el quart de Nagol per millorar la instal·lació i minimitzar les pèrdues i amb la convocatòria es vol continuar remant cap aquesta direcció. "Actualment, no és que hi hagi unes pèrdues excessives, però puntualment en moments d'excessiva pressió pot causar problemes de fuites i amb aquesta inversió el que pretenem és acabar amb aquest problema", ha relatat Cairat.

Segons els tècnics de la corporació, l'eficiència de la xarxa d'aigua laurediana és superior al 80%. Tot i això, Cairat vol "que cap gota d'aigua potable es perdi a la xarxa". Per aquest motiu es faran inversions en aquesta zona de la parròquia, que és el lloc on la xarxa està més deteriorada de tot Sant Julià de Lòria.

Finalment, l'administració comunal ha celebrat aquest dijous la tradicional subhasta pública de la muntanya de Francolí per a l’explotació ramadera en una sessió extraordinària de consell de comú. L’arrendament s'ha adjudicat per 400 euros a Jordi Ramoneda, a més de pagar 25 euros extres com a concepte de despeses de subhasta.