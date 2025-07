Publicat per Joan Ramon BaigesVíctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’alerta va arribar a primera hora del matí, abans de l’obertura al públic de l’edifici administratiu del comú: havia caigut el sistema informàtic de la corporació laurediana. Tot i que hi va haver “una mica d’enrenou” en el primer moment, per sort el problema finalment no va ser “res greu”, segons va explicar al Diari el cònsol major, Cerni Cairat. La incidència va resoldre’s en unes quatre hores i el servei va restablir-se pels volts de les dotze del migdia.

“No hi ha hagut cap afectació en dades sensibles” Cerni Cairat, Cònsol major

La causa de la caiguda del servei va ser un error en el sistema de comunicació de la xarxa interna del comú de Sant Julià amb el servidor. Les aplicacions més afectades van ser les que depenen del servidor, com ara l’administració electrònica. Durant tot el matí, doncs, el comú no va poder atendre les demandes dels ciutadans, com ara els tràmits administratius, bona part dels quals ja es poden fer en línia.

Tranquil·litat

Per sort, l’incident no va ser més que un ensurt que no va comprometre informació interna de la corporació i dels ciutadans. “No hi ha hagut cap afectació en dades sensibles”, va confirmar el mandatari lauredià. Fonts del comú ja van apuntar al matí que el problema no l’havia provocat cap atac informàtic per part d’un agent maligne extern –com l’atac de denegació de servei que ha patit Andorra Telecom en els últims anys–, fet que hauria complicat la situació. Per tant, en aquest cas es tracta d’un error en la xarxa interna del comú sense més conseqüències.

El cònsol va destacar la bona feina de l’equip d’informàtica del comú per identificar la causa de la caiguda del servei i resoldre la incidència al més aviat possible. “Tothom ha treballat molt bé”, va remarcar el mandatari. En aquest sentit, Cairat va voler traslladar un missatge de tranquil·litat, ja que es va tractar “d’un problema informàtic com qualsevol altre que ha durat una mica més de temps”.

Cada vegada més serveis i funcions del comú lauredià, com ara la gestió interna i dels expedients, es tramiten en línia. La implantació de l’administració electrònica va començar-se a implementar la tardor del 2023 i s’ha anat desplegant progressivament des d’aleshores.