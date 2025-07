El comú protegirà la Plana de la caiguda de rocs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú protegirà la urbanització de la Plana de la caiguda d’elements rocosos amb una barrera dinàmica. La xarxa, de cinc metres d’alçada i una capacitat d’absorció de 1.000 kJ, es col·locarà al vessant de la muntanya. Segons el mapa de riscos biològics inclòs en el plec de bases per ajudicar els treballs, la probabilitat de despreniments a la urbanització i el bosc que l’envolta és entre baixa i mitjana. Fonts del comú van afegir que no hi ha un risc significatiu de caiguda de rocs a la zona, però, tot i això, s’ha considerat convenient instal·lar la xarxa per precaució.

El termini per presentar ofertes al concurs es tancarà el 27 de maig a les tres de la tarda. L’obertura d’ofertes es farà el mateix dia, segons l’edicte de convocatòria publicat ahir al BOPA.