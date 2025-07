Publicat per Redacció Ordino Creat: Actualitzat:

El comú regala als ciutadans la llenya de pi obtinguda amb el sanejament forestal que s’ha fet al planell del coll d’Ordino perquè en facin ús per a consum particular. La corporació explica que els interessats podran recollir la fusta. La llenya no pot ser venuda ni intercanviada.