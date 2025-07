Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Cor Rock d’Encamp, format per alumnes de segona ensenyança, oferirà un musical de producció pròpia: L’ombra dels colors, un espectacle que farà reflexionar i combinarà música en directe gràcies a la implicació de la Fundació ONCA i el grup Anyway. L’obra tractarà temes de política així com l’entorn de guerres actual, i també tocarà temàtiques com ara la contaminació i les tecnologies. La funció tindrà lloc el 18 de maig a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp amb dos passis, a les cinc de la tarda i a dos quarts de vuit del vespre. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web del comú encampadà.

“Per a nosaltres és tot un repte”, indica el codirector del Cor Rock d’Encamp, Gil Blasi, sobre el musical que portaran a terme. “És tot en directe, s’ha de treballar molt més seriosament, individualment, grupalment, les coreografies, els diàlegs, l’escenografia, i és un repte per a nosaltres perquè sortim de la zona de confort de les actuacions habituals”, afegeix. “És la primera producció pròpia d’un musical a casa nostra i aquesta és una gran notícia, no tan sols a escala de programació d’Encamp, sinó també a escala nacional”, valora el conseller de Cultural del comú d’Encamp, Joan Sans.

L’actuació comptarà amb músics de la Fundació ONCA en directe.