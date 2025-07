Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp ha fet entrega de les claus dels 37 horts socials sol·licitats per la gent gran de la parròquia gràcies a la col·laboració amb Reig Fundació. Enguany, el sorteig i acte d’entrega s’ha celebrat al parc de l’Ossa. Les parcel·les, ubicades a la zona de Terres Primeres, estan destinades a persones jubilades residents a Encamp que no tenen una ocupació remunerada i que volen implicar-se en una activitat saludable, activa i de contacte amb la natura. Amb una superfície de 50 m² per hort, els participants poden conrear-hi hortalisses i verdures durant tota la temporada. Els banders comunals han preparat les 37 parcel·les sol·licitades i es disposa de fins a 5 parcel·les lliures per si alguna persona es vol afegir més tard al projecte.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la implicació de totes les persones i entitats que fan possible aquest projecte. Per la seva part, la responsable de Reig Fundació, Ester Segura, ha posat en valor el caràcter arrelat del projecte, recordant que fa 19 anys que s’hi col·labora.