El comú d'Ordino regala als ciutadans la llenya de pi obtinguda amb el sanejament forestal que s'ha fet al planell del coll d'Ordino perquè en facin ús per a consum particular, segons informa aquesta tarda. La corporació explica que les persones interessades podran recollir la fusta a la zona indicada, amb els seus propis mitjans, i remarca que la llenya no pot ser venuda ni intercanviada.

L'administració ordinenca destaca que aquesta iniciativa forma part de la gestió sostenible dels recursos naturals "i s'alinea amb el compromís de la parròquia com a reserva de la biosfera", segons exposa en un comunicat.

Punt de distribució lliure de compost al costat del cementiri d'OrdinoComú Ordino

El comú recorda dins de les propostes d'economia circular i reutilització de recursos propis disposa d'un punt de distribució lliure de compost al Punt Verd del cementiri d'Ordino. El material es fa amb restes vegetals comunals al compostador de la Cortinada i el comú assenyala que en cas que no hi hagi compost, s'ha d'esperar un o dos dies perquè el comú en reposi.