Flowing Reeds Duo, guanyador del Concurs Cambra Romànica

El duet d’acordions portuguès Flowing Reeds Duo ha estat el guanyador del primer premi (3.000 euros i un concert remunerat a part) en la categoria avançada del VII Concurs internacional Cambra Romànica, celebrat el cap de setmana a l’auditori del Palau de Gel. En la categoria base, el primer premi ha estat per al conjunt andorrà Mestral Duo, format per Joel Andrés Wang (piano) i Pere González de Alaiza (saxo). En la categoria Piccolo, el jurat va guardonar ex aequo els duets Amàntic i Clau de Sol. Unes quaranta persones han participat en aquesta edició