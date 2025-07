Publicat per Víctor González La Massana Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ja ha començat a plantejar-se com haurà de ser el centre del poble un cop hagi acabat la construcció del desviament. Les obres del vial avancen al ritme previst i, si no hi ha cap entrebanc, la nova carretera estarà enllestida d’aquí a dos anys. Tot i això, la corporació no vol esperar a última hora i ja treballa en la transformació de l’eix urbà principal de la parròquia, l’avinguda Sant Antoni i el seu entorn.

“Les bicicletes podran circular amb plena seguretat pel centre [de la Massana]” Eva Sansa, Cònsol major

La cònsol major, Eva Sansa, va explicar ahir al Diari que el comú ja ha rebut les primeres conclusions d’un estudi encarregat fa uns mesos sobre com serà la mobilitat al centre de la Massana un cop estigui oberta la desviació. Una de les opcions que s’han proposat és habilitar un carril bici a l’avinguda. La mandatària, però, va apuntar que potser no caldrà dibuixar-lo a la calçada. “Com que la majoria de vehicles passaran per la desviació, potser no tindrà sentit que marquem el carril bici. Les bicicletes podran circular amb plena seguretat pel centre perquè hi haurà poc moviment de cotxes”, va explicar la mandatària.

Voravies

Paral·lelament, el comú treballa en un pla d’embelliment i amabilització de l’avinguda i tot el centre del poble. Una de les idees que s’han posat sobre la taula –“encara s’ha d’acabar d’estudiar bé, puntualitza la cònsol– és eixamplar les voravies “per donar prioritat als vianants i perquè les passejades siguin més agradables”. El pla podria incloure altres actuacions, com ara renovar el mobiliari urbà i les zones enjardinades.

D’altra banda, i tornant a la mobilitat, un altre dels punts que encara s’estan analitzant és si els carrers de sentit únic que connecten amb la desviació seran d’entrada o de sortida. Sansa va remarcar que aquesta és una qüestió important i que, per tant, “s’ha de pensar molt bé”, ja que permet incidir en els fluxos de vehicles. “Si afavoreixes l’entrada, el comerç se’n beneficiarà”, va afegir.

Una part del nou vial podria posar-se en funcionament aquest any, segons va anunciar fa uns mesos la cònsol. El ritme accelerat a què avancen els treballs permetrà obrir el primer tram abans del 2026. Els primers treballs del projecte van començar a executar-se durant la segona quinzena del febrer del 2024. El desviament permetrà descongestionar el centre de la Massana.