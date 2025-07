Canillo organitza una formació de sensibilització sobre la discapacitat pels treballadors comunals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha organitzat dues jornades de formació destinada a la sensibilització sobre la discapacitat pels treballadors comunals. L'objectiu del comú és promoure una societat més inclusiva i conscient de les dificultats a què s'enfronten les persones amb discapacitat.

Les jornades, que tenen lloc avui i demà al Palau de Gel, ofereixen eines pràctiques i recursos per millorar la inclusió i la comunicació amb les persones amb diferents tipus de discapacitat. Segons la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó "és fonamental que, des del comú, es fomenti un entorn més accessible i respectuós per a totes les persones, independentment de les seves capacitats. La sensibilització és el primer pas per aconseguir una comunitat més igualitària."