Els comuns enceten una campanya per premiar l'ús de les deixalleries

Els set comuns, amb la col·laboració de Pirinenca de Serveis, han posat en marxa aquest matí la iniciativa ‘Suma punts a les deixalleries’, que premiarà als ciutadans que entreguin a les diferents instal·lacions de residus aquells objectes i andròmines que ja no fan servir. La campanya busca impulsar el bon ús dels centres de reciclatge mitjançant premis, com un val descompte de 10 euros o un regal mensual. Així ho han comunicat aquest migdia a la Deixalleria de les Valls del Nord, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, el cònsol menor de la Massana i president de la comissió de Medi Ambient, Roger Fité, i la directora del departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del comú d’Encamp, Vanessa Carrascosa. “Tothom qui lliuri algun residu a les deixalleries del Principat rebrà una targeta, cada entrega tindrà un punt fins a dos per setmana”, ha assegurat Carrascosa.

La campanya que inicia avui mateix pretén incentivar “les bones pràctiques al voltant de les tres erres”, per tal de “donar una segona vida als objectes”. “Quan parlem de medi ambient, volem sensibilitzar als andorrans del bon ús dels seus residus”, ha matisat Eduard Betriu.