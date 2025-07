Reforç de la seguretat viària a Sant Julià de Lòria

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern reforçarà la seguretat viària amb dues obres en dues carreteres diferents a Sant Julià de Lòria. Segons han explicat fonts de l'executiu, s'han obert dues convocatòries públiques per adjudicar els treballs corresponents. Una primera intervenció servirà per fer manteniment a la carretera de la Rabassa i l'altra es tracta d’una estabilització del talús per portar-hi a terme un tractament de sanejament, a l'alçada de la rotonda de la CG-1 d'Aixovall.

Pel que fa a les tasques de la Rabassa, s'actuarà en un tram de la via CS-130 entre Aubinyà i Juberri, amb la finalitat de reforçar un mur d'uns dinou metres de longitud i del voltant d'uns tres metres d'alçada per garantir-ne la seguretat. Paral·lelament, a la mateixa via es tirarà a terra un petit mur d'uns 30 centímetres per col·locar-hi una barrera d'acer i fusta. La previsió és que els treballs s'allarguin uns tres mesos i l'estimació del cost és d'uns 317.000 euros, aproximadament. Es donarà pas alternatiu per no tallar el trànsit.

Pel que fa a l'actuació que tindrà lloc a la CG-1, es portarà a terme una estabilització del talús de la rotonda a l’altura d’Aixovall i alhora es farà una reposició de barrera dinàmica. S'executarà una operació de manteniment, ja que està previst una estabilització perquè es realitzaran una sèrie de tractaments per millorar la seguretat del talús i sanejar-lo. Es tracta d'una tasca rutinària que es fa sovint per sanejar aquest talús. A banda d'això, es reposarà una barra dinàmica per protegir la caiguda de rocs. La previsió és que els treballs tinguin una durada d'uns quatre mesos amb un cost d'uns 260.000 euros. En aquest cas, com que la carretera disposa de dos carrils, un es tancarà i l'altre es deixarà obert per la circulació de vehicles.