Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha confirmat aquest diumenge durant la Calçotada popular de la capital que, de moment, el Govern no ha presentat cap projecte ferm al comú sobre el Museu Nacional. De fet, tal com havia comentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, es va parlar de la intenció de construir-lo davant de l'edifici administratiu de Prat de la Creu. "Hem tingut algunes converses per demanar-los aquesta idea, però per poder valorar-la, necessitem que estigui ben redactada i amb un projecte ferm. Hem demanat reunions per rebre el traspàs de les idees i convertir-les en projecte, però de moment no tenim cap projecte", ha explicat Losada.

A més, Losada ha subratllat que, si durant el procés de desenvolupament del projecte es presentés alguna altra proposta que fos més interessant i beneficiosa per a la gent, es consideraria. "S’ha parlat d’idees i hem rebut propostes, però a la taula no hi ha cap projecte definitiu amb objectius clars i valorats. Hi ha moltes idees i compradors, però cap amb una proposta sòlida de moment", ha afegit.

Mig miler de racions de calçots

Un total de 500 racions. Aquesta és la quantitat de menjar que s'ha repartit durant la calçotada popular d'Andorra la Vella. Una calçotada que han començat a preparar des de primera hora del matí els membres de la Societat Agrícola i de la Secció de Crèdit de Valls amb la col·laboració de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, i que s'ha celebrat a l'aparcament Centre Ciutat Busos (Prada Casadet).

L'activitat, de fet, s'emmarca en l'agermanament entre la capital andorrana i Valls, que va començar l'any 1967 i que inclou un intercanvi gastronòmic entre les dues localitats. D'aquesta manera, cada any, mentre Andorra acull la calçotada, l'any següent Valls celebra una escudellada a càrrec de la Confraria d’Escudellaires de la capital. De fet, la relació entre la parròquia d'Andorra la Vella i Valls va començar a mitjans dels anys seixanta, fruit de l'interès dels sectors gastronòmics i de l’hoteleria per promocionar-se i establir intercanvis.

Els calçots, que es podien adquirir mitjançant tiquets al preu de vuit euros, comptaven amb el distintiu d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i s'han acompanyat d’una terrina de salsa romesco, un pam de botifarra sense gluten ni lactosa, una llesca de pa, vins DO Tarragona i un pitet commemoratiu de la jornada.