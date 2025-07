Els comuns consideren una qüestió puntual els problemes d’aparcament

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

En moments de màxima afluència de visitants sovint és complicat trobar aparcament a les parròquies centrals. Però, és un problema habitual? Manquen realment estacionaments? Responsables de circulació dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany destaquen que es tracta d’una problemàtica puntual, és a dir, que té lloc quan realment hi ha més gent al país, però que en el dia a dia no és cap problema. De totes maneres, des dels comuns treballen perquè hi hagi més places d’aparcament i també per detectar aquelles zones on són més necessàries.

Així, el conseller menor del comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, admet que “és cert que hi ha mancança de places” en determinats moments puntuals, ja que hi ha “pics” d’afluència “inherents” al fet de ser parròquia central i turística. “No és el dia a dia”, incideix, al mateix temps que reivindica que el comú és conscient d’aquests problemes puntuals o les necessitats de certs barris, i ja ha posat fil a l’agulla per resoldre-ho. En aquest sentit, posa l’exemple de l’aparcament de l’església, que amb una capacitat de cent places ha donat resposta a una zona mancada d’estacionaments, amb la qual cosa s’ha aconseguit “revertir” la situació que hi havia fins ara. També manifesta que pels volts del mes d’abril entrarà en funcionament un altre aparcament estratègic per a la parròquia, el del Falgueró, amb 350 places, i que servirà per donar resposta a la zona de Fiter i Rossell i l’hospital. I, per últim, i quant a la zona central, recorda el conveni amb una de les torres que s’han d’impulsar al Clot d’Emprivat i que suposarà que el comú rebi 150 places en una zona també estratègica.

En el mateix sentit es manifesta el conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Xavier Surana, que exposa que “en dates concretes” pot resultar “més complicat” estacionar, però que no és pas un problema que es doni dia a dia. I posa un exemple, l’aparcament de Prada Casadet, on és habitual que hi hagi “més de la meitat” de les places buides. També destaca que quan hi ha molts visitants alguns aparcaments, com el del Centre ciutat, s’omplen, però, en canvi, hi ha altres que encara disposen de places. La parròquia guanyarà aquest any 300 noves places d’aparcament públiques, amb els pàrquings de la Borda Nova i de Canrodes. A més, cal tenir en compte que en un punt neuràlgic de la parròquia, la zona del Fener, el nou centre comercial que s’està construint disposarà de 800 llocs, que si bé seran privats serviran per donar resposta a les necessitats d’estacionament a la zona. A més a més, el conseller recorda tota la feina que ja s’ha fet, per exemple, a la zona de l’Aigüeta per promoure zones de rotació comercial i places per a motocicletes, tenint en compte que hi ha moltes persones que es mouen en moto tot l’any. I pel que fa als projectes de futur, recorda que el comú està valorant la possibilitat de fer, en terreny comunal, un aparcament davant del Govern amb una mena de mòduls com ha fet Escaldes-Engordany amb l’aparcament del Falgueró, una opció que, de moment, no està descartada en espera que es defineixi quin és el destí final d’aquest terreny.

A més a més, els dos representants comunals reivindiquen l’impuls al transport públic. Així, Closa recorda que, de manera paral·lela a aquest treball per atendre les demandes de les persones que es mouen amb vehicle propi, hi ha l’impuls que des del comú s’ha volgut donar al transport públic. I en aquest sentit, apel·la als canvis que s’han fet amb les noves línies i que el que pretenen és que la gent faci els seus trajectes en bus i, per tant, “treure cotxes” de la carretera.

De la mateixa manera, Surana afegeix el treball encetat entre les dues corporacions comunals per impulsar un transport comunal conjunt, que uneixi les dues parròquies, amb la qual cosa s’adaptarà més a les necessitats de mobilitat dels ciutadans, que podran fer recorreguts entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.