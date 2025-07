Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Comú de Canillo ha anunciat l'inici de la segona edició del cicle cultural “Món de Lletres”, una proposta que tindrà lloc del 7 al 10 d’abril, amb l’objectiu de promoure la cultura i la literatura andorrana, tot posant en valor el patrimoni immaterial del país, la simbologia pirinenca i la creació literària local. El programa inclou presentacions de llibres, lectures poètiques, activitats infantils i juvenils i novetats editorials vinculades a Sant Jordi. Entre els autors participants hi ha Jordi Casamajor, Cerni Pol, Natàlia Solà, Arnau Pérez, Cristina Rodríguez, Mn. Ramon, o Frank Garcia, entre d'altres. També s’hi presenta el concurs de microrelats XXS2025, obert a joves de 12 a 18 anys i majors de 60, amb data límit de lliurament el 15 d’abril. La consellera de Cultura, Cristel Torres, destaca que el cicle “és una aposta per la difusió del nostre patrimoni immaterial, de les històries i les veus que ens defineixen com a país”.