El comú d’Encamp ha obert 80 places de treball d’estiu per als joves estudiants de la parròquia. Els escollits treballaran durant els mesos de juliol i agost i els interessats tenen fins al 2 de maig per presentar-se a la convocatòria de manera telemàtica, a la web del comú: comuencamp.ad. S’han ofert places a gairebé tots els departaments del comú.