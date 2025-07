El Sitca tornarà a proposar al comú la regulació del teletreball

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) tornarà a defensar la regulació del teletreball en la pròxima reunió amb l’equip de govern de la corporació. A la trobada, prevista per al dilluns de la setmana vinent, el sindicat plantejarà als cònsols, entre altres qüestions de l’agenda laboral, que s’aprovi un reglament que permeti a una part de la plantilla –la que no treballa al carrer o de cara al públic– que pugui accedir si ho vol i “de manera molt puntual” a aquesta modalitat de treball, segons va puntualitzar ahir el president del Sitca, Cristian Asensio, en declaracions al Diari.

L’equip de govern comunal no acaba de veure clara la idea. De fet, no s’ha mogut de la posició que ha mantingut des que el Sitca va fer-li arribar l’any passat una primera proposta. El comú no considera que regular el treball sigui una prioritat, ja que argumenta que el treball presencial és clau per oferir una atenció adequada al ciutadà i per crear cohesió i esperit de comunitat dins dels equips

EXCEPCIONS

La pràctica del teletreball va ser la norma durant la pandèmia de coronavirus. Les circumstàncies extraordinàries de la crisi sanitària van obligar les administracions i les empreses a adoptar aquesta modalitat laboral per poder continuar funcionant. El retorn a la normalitat també va comportar fer marxa enrere en aquest sentit.

El primer comú que va regular el teletreball va ser el d’Escaldes-Engordany. En el reglament de la funció pública, en vigor des del gener del 2023, diu que el personal podrà treballar a distància quan ho requereixi el comú o quan ho sol·liciti per iniciativa pròpia per causes sobrevingudes que li dificultin el desplaçament al lloc de feina, però no li impedeixin prestar els seus serveis, com la malaltia d’un familiar o un accident domèstic, entre d’altres.

L’octubre de l’any passat el comú d’Ordino va aprovar un reglament que permet teletreballar a la plantilla dos dies a la setmana –sempre que no siguin el dilluns o el divendres– si és que les tasques assignades els ho permeten. La junta de govern és qui té l’última paraula a l’hora de valorar si cal concedir o no una autorització de teletreball. Sant Julià de Lòria és el tercer i últim comú que ha regulat el teletreball. Si la feina només queda garantida amb la presència física de l’empleat, la possibilitat d’accedir a aquesta modalitat s’exclou automàticament.