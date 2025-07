El 'Laurèdia 3x3' combina el millor del bàsquet professional i popular amb una gran festa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El pavelló Lauesport de Sant Julià de Lòria s'ha convertit aquest dissabte a la tarda en l'escenari professional de l'esdeveniment 'Laurèdia 3x3 & Fan Five Zone'. De fet, el recinte ha acollit una competició de bàsquet 3x3 on els tretze millors equips espanyols de LaLiga 3x3, entre els quals hi havia alguns equips andorrans, han disputat la vuitena jornada del campionat espanyol d'aquesta modalitat.

"L'objectiu d'aquesta jornada és combinar la competició professional amb activitats populars tot aprofitant la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria, a qui hem d'agrair el seu suport en l'organització", ha celebrat el president de la Federació Andorrana de Bàsquet, Joaquim Tomàs. Aquesta cita, de fet, també es va organitzar pensant en la preparació de les seleccions nacionals d'Andorra pels Jocs dels Petits Estats. "Pel que fa a la preparació pels Jocs, estem fent tot el possible per aconseguir els millors resultats. A l'última edició vam tornar amb medalla i, tot i que ens posem pressió, aquest any l'objectiu és el mateix i, a més, jugant a casa", ha comentat, el president, qui ha afegit que, amb l'equip femení 5x5, l'objectiu és continuar consolidant l'equip. "Tot i que potser altres seleccions siguin més fortes, la nostra selecció mai no baixa els braços", ha assegurat.

La jornada, organitzada pel comú lauredià, la Federació Andorrana de Bàsquet i l'empresa Five Media, també ha comptat amb un centre d'activitats a la plaça de la Germandat, amb la Fan Five Zone. En aquest espai, els assistents han pogut gaudir de tornejos populars de 3x3, concursos de triples i habilitats inspirats en l'estil de la NBA. A més, també s'han organitzat tallers de maquillatge i manualitats, actuacions musicals i exhibicions de gimnàstica.