85 infants participen a la segona edició de la Trobada Infantil Intercultural

Els més menuts dels Gegantons de Sant Julià de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians i l’Esbart Laurèdia han viscut una cita important aquest dissabte, acompanyats per la Colla Gegantera d’Andorra la Vella i la Coral Piulets d’Ordino: la segona Trobada Infantil Intercultural. Aquesta edició, celebrada amb èxit, ha comptat amb la participació d'un total de 85 infants i ha permès que les entitats culturals lauredianes dediquessin una jornada festiva a les seves seccions infantils amb l’objectiu de posar en relleu el paper fonamental dels infants dins les entitats i enfortir els lligams amb la resta de grups culturals.

"L'any passat va ser tot un èxit, i amb el suport del departament de Cultura del comú, volem que aquesta festa infantil es converteixi en una tradició", comentava la directora de la coral dels Petits Cantaires Lauredians, Brigit Garcia, moments abans de començar la cercavila. "El més interessant d'aquest any, com ens va comentar el comú, és que la trobada coincideix amb el 3x3 de bàsquet. Ens van proposar combinar les dues activitats, així que hem preparat un repertori ben enèrgic i divertit, amb molta marxa, perquè sigui una jornada festiva i entretinguda per a tots els infants, al costat dels esportistes de bàsquet que també ens acompanyen aquí a Sant Julià", ha afegit la directora laurediana mentre destacava que la trobada, de fet, va ser una iniciativa que va sorgir de les entitats, i que la voluntat és continuar fent-ho cada any com a jornada de protagonisme infantil.

El moment més esperat de la jornada ha arribat amb la cercavila festiva, que ha resseguit el nucli antic lauredià amb l'animació de la xaranga 'Entrompats Band'. El recorregut ha començat a la Plaça Major, passant pel carrer Doctor Palau i l'avinguda Verge Canòlich, i ha finalitzat a la plaça de la Germandat, on s'han fet les actuacions de les diferents entitats participants.