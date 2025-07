Torna el Cambra Romànica amb 10 conjunts en categoria avançada

Publicat per Víctor González Canillo Creat: Actualitzat:

El concurs internacional Cambra Romànica torna aquest cap de setmana amb deu participants en la categoria avançada (per a majors de 18 anys). Segons explica al Diari Cerni Pol, representant de l’associació organitzadora –Amics del Cambra Romànica–, aquest any la majoria dels conjunts instrumentals de la categoria són espanyols, tot i que també n’hi ha un de França i un altre de Portugal.

El primer premi són 3.000 euros en metàl·lic i un concert remunerat

Les audicions són obertes al públic i tindran lloc a l’auditori del Palau de Gel. L’eliminatòria se celebrarà demà de tres quarts menys cinc minuts de deu a un quart i cinc de dues de la tarda, la primera part, i de dos quarts de quatre a dos quarts de sis, a la tarda. La fase final, l’endemà de nou del matí a dos quarts de dues de la tarda. La final també es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l’associació i pel web del Diari. L’entrada és gratuïta.

El primer premi en la categoria avançada són 3.000 euros en metàl·lic i un concert remunerat a part. També hi haurà premis per als guanyadors en la categoria base (entre 15 i 14 anys). Els menors de 14 anys competiran en la categoria piccolo. També hi haurà un premi del públic, que podrà votar al web de l’associació.

El jurat d’aquest any el formaran Albert Gumí, director artístic de l’ONCA, la pianista catalana Mercè Hervada i la violinista francesa Marie Cantagrill.