Encamp obre 80 places de treball d'estiu per als joves estudiants

El comú d'Encamp ha obert 80 places de treball d'estiu per als joves estudiants de la parròquia. Les ofertes que hi ha corresponen als departaments de Turisme i Reactivació Econòmica, amb treballs de guia o informadors turístics; al departament d'Esports, com a personal de reforç als serveis o instal·lacions esportives; al departament d'Administració, amb taques d'auxiliar administratiu; Afers Socials i Gent Gran; Manteniment i Infraestructures; Comunicació, servei de biblioteques i monitors i auxiliars de monitor. Els escollits treballaran durant els mesos de juliol i agost i els interessats tenen fins el 2 de maig per presentar-se a la convocatòria de manera telemàtica, a la web del comú: comuencamp.ad

Places obertes a tothom per a les activitats de lleure d'estiu

A banda de les places destinades a la gent jove, l'administració parroquial disposa d'una quinzena d'ofertes obertes a tothom. Es tracta de tasques de monitors de lleure destinades al Llaç d'Animació i a l'Àrea de Joventut d'estiu, i les colònies que es fan a l'alberg de la Baronia.