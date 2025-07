El comú farà més accessibles els serveis parroquials adreçats a infants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú ha impulsat un projecte per facilitar que els infants entenguin millor els espais i es puguin orientar amb més facilitat. La iniciativa, que s’ha dut a terme amb l’assessorament de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, busca que les escoles bressol siguin més accessibles per a tots els infants. L’adaptació s’ha iniciat a l’escola bressol Conxita Mora Jordana i s’anirà aplicant a altres espais infantils de la parròquia. “Apostem per ampliar progressivament aquesta iniciativa a la resta de serveis infantils”, afirma la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.