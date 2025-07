Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Cultura Activa ha celebrat aquest dijous al vespre, a la biblioteca d’Escaldes-Engordany, la segona edició de l’activitat literària 'Què llegim aquest Sant Jordi?', un esdeveniment que ha tornat a congregar escriptors, editors, llibreters i lectors per crear sinergies entre el sector i alhora donar a conèixer totes les novetats editorials andorranes. Els assistents han pogut descobrir les setze obres que aquest any es publiquen a Andorra, a través d’un format àgil i original: cada autor compatava amb un padrí que, en només cinc minuts, ha hagut de presentar la seva obra i convèncer el públic.

El catàleg d’enguany inclou una àmplia varietat de gèneres i autors. Entre les obres, la llibretera Haydée Vila ha presentat el clàssic de James Baldwin, 'Pregoneu-ho als quatre vents', de Trotalibros Editorial; s’ha parlat també de 'Val de Norra' una obra mestra d’Albert Pujal que fa un estudi curós de la toponímia menor d’Andorra; Anna Garcia ha defensat la novel·la 'Làser' de Patrick Garcia; Maria Àngels Ruf ha convençut amb l’obra d’Andreu Bosch, 'La fi del Renegat i altres narracions' que homenatja Marian Vayreda. El més actiu d’aquesta edició ha estat Jordi Casamajor que s’ha plantat amb dues novetats: 'Consideracions sobre l’art rupestre i popular' i 'Simbologia i pensament màgic al Pirineu'. Antoni Muntanya ha parlat del dietari de viatges de Roser Calvo i Eva Arasa enguany ha publicat una novel·la. 'L’ànima separada del cos'. Evidentment, no hi han faltat els premiats: Nil Forcada guanyador del premi Fiter i Rossell; Toni Gibert que ha parlat d''El retorn dels rebels' de Mariona Bessa i l’autor barceloní, Francesc Xavier Ambròs de manera virtual ha explicat el seu recull de contes titulat 'El fil de la vida'.

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la interacció entre els diferents agents del sector. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, un any més ha reiterat la bona salut del sector editoral del país i el fet que hi hagi hagut nombrosos assistents, demostra que hi ha un interès creixent per la literatura de proximitat. Tampoc no ha faltat a la cita l’ambaixador espanyol, Carles Pérez-Desoy Fages; la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives; i el representant del copríncep francès, Robert Mauri.

L’acte ha finalitzat amb una sessió de signatures, en què els lectors han pogut conversar amb els autors i adquirir les obres presentades. Amb aquesta segona edició consolidada, 'Què llegim aquest Sant Jordi?' es referma com una cita ineludible per als amants dels llibres al país.