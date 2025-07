Publicat per Víctor González Ordino Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino aplicarà a partir d’avui una reducció del 50% a l’import de les sancions previstes en l’ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. Segons la modificació del text legal, publicada ahir al BOPA, els infractors que en el moment en què han estat denunciats no s’hagin volgut identificar no podran beneficiar-se de la reducció.

El procediment sancionador s’inicia amb la constatació d’infracció, efectuada per part dels agents de circulació o dels agents de medi ambient. La darrera actualització de l’ordinació també faculta el cap del departament de Medi Ambient i l’adjunt al cap per exercir aquesta funció.

Un cop la persona afectada ha rebut la sanció, disposa de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació, per presentar les al·legacions que consideri convenients davant del comú. Si, efectivament, l’expedientat presenta al·legacions, la junta de govern del comú les ha d’estudiar i emetre una notificació de resposta. Aleshores l’afectat disposa de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import de la sanció corresponent. Si no presenta al·legacions, es considera resolt l’expedient i ferm l’import.

Una altra novetat de l’ordinació és que amplia l’article 2, en què es recullen les obligacions dels propietaris d’animals de companyia. El text assenyala que els gossos “podran romandre deslligats dins dels límits dels espais públics d’esbarjo caní expressament habilitats i degudament senyalitzats”, sempre, això sí, que es trobin sota el control del propietari i dins de l’horari establert.

L’incompliment d’aquests deures comporta sancions. Concretament, les accions tipificades com a infraccions són accedir i utilitzar els espais d’esbarjo caní fora de l’horari d’obertura, no recollir la femta que hi hagi dipositat l’animal i no evitar que el ca alteri l’estat actual del terreny. Aquests incompliments estan castigats amb una multa de 150 euros, ja que tenen la consideració de sanció lleu. Si s’hi aplica la reducció del 50% inclosa en la darrera modificació, l’import és de 75 euros. La multa per a les sancions greus, sense la reducció, s’enfila a 360 euros.