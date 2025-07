Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra han unit forces per a la celebració de la lliga Fedic, la qual es disputarà el pròxim dissabte 5 d'abril a la sala del Prat Gran d'Escaldes-Engordany, de 9.30 a 13 hores. Set equips de capacitats especials aterraran al país per disputar la 3a edició de la lliga al país on "els resultats són un aspecte menor" i el gran objectiu és fer "una festa perquè els jugadors gaudeixin, i perquè els pares, mares, familiars, amics i amants de l'esport gaudeixin del matí" ha concretat el director del bàsquet formatiu del BC MoraBanc Andorra, David Eudal. Enguany, la novetat és que l'organització ha fet coincidir el calendari ACB amb l'esdeveniment perquè els jugadors puguin gaudir d'un partit del primer equip a la Bombonera, ja que "molts d'ells no tenen l'oportunitat, així que els hi fem una mena de regal". En aquesta ocasió, serà el duel contra el Joventut de Badalona que es disputarà a les 18 hores i, encara que sigui la primera edició, la voluntat és que la iniciativa romangui activa en les pròximes edicions.

"La primera edició que vam fer de l'esdeveniment, fa tres anys, vam valorar que no coincidís amb un partit ACB, per donar-li tota la importància que requereix l'esdeveniment" ha argumentat Edual. No obstant això, l'organització ha vist que és més important poder fer especial aquell dia per als jugadors, que se sentin protagonistes i que puguin veure de prop un partit ACB, més enllà de tota la cobertura mediàtica que pugui tenir. Així doncs, la lliga Fedic també tindrà una altra novetat enguany: una segona pista. Fins ara, els partits només es jugaven en una pista centra, però la corporació comunal ha decidit cedir un espai més ampli per fer-ne una segona, la qual "facilita la logística i l'agilita", ha mencionat l'entrenador de l'equip de capacitats especials Joaquim Pujol.

La festa del bàsquet impulsada pel club tricolor tindrà cabuda per al comú d'Escaldes durant tota la seva continuïtat, segons ha mencionat el cònsol menor d'Escaldes, Quim Dolsa. "Col·laborar amb ells és un gran honor, perquè tenir un primer equip com a mirall fa que la base desitgi ser ells. Un club de bàsquet no deixa de ser com un iceberg, la punta és la part que més es veu, però el que ens interessa com a societat és el que no es veu" ha explicat, afegint que aquesta part oculta està formada per la base, on dins hi ha l'equip de capacitats especials. Per la banda dels grans protagonistes, el jugador Jose Luís Rozas, que ja fa 17 anys que forma part de l'equip, ha animat a tothom a assistir a la jornada, on ha declarat que espera "poder fer amics, passar-ho bé, sense discussions i respectar-nos els uns als altres".

L'esdeveniment de dissabte s'iniciarà a les 9.30 hores amb el partit que enfrontarà al MoraBanc Andorra contra el Mediterrània A. Després es continuarà amb dos partits més que precediran al darrer partit dels tricolors, a les 11.30 hores, contra el Cornellà. A banda, la jornada acabarà amb un dinar a un dels restaurants de la parròquia, on es preveu que siguin 120 persones. Tant Pujol com Eudal han valorat positivament l'edició anterior, declarant que va ser "una autèntica festa" i desitjant que, en aquesta ocasió, es torni a repetir "una jornada rodona", han conclòs.