La convocatòria per demanar ajuts per les activitats d'estiu de la Massana s'obre dilluns

La convocatòria per demanar ajuts socials per les activitats d'estiu de la Massana s'obre dilluns. Així ho ha anunciat aquest matí el comú, que subvenciona el 60% del cost de les activitats dels Esports d'Estiu i l'Estiu Jove per a tothom. Pel que fa a l’altre 40%, la voluntat és que cap infant es quedi sense activitats i per això el comú atorga ajuts a les famílies que ho necessiten. Per aquest estiu, el període per demanar els ajuts s’obrirà aquest dilluns, i es tancarà el 5 de maig. Per poder tramitar els ajuts, cal trucar al telèfon del departament de Benestar Social, informa el comú.

L’estiu passat, el comú de la Massana va atorgar ajudes a 26 famílies, 18 per Esports d’Estiu, per un import global de 13.540 euros, i 6 per l’Estiu Jove, per un import de 2.177 euros. Pel que fa al volum d'ajuts socials, l'any passat, el comú va atorgar-ne un total de 120, un 14% més que l'any 2023, quan se'n van registrar 105.