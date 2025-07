Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha renovat l'oficina de turisme per oferir un espai més modern i funcional, així com millorar la qualitat del servei, segons informen al comunicat. Una actuació que ha inclòs la renovació del mobiliari, l'aplicació de nova pintura i l'actualització del cablejat, amb una inversió de 8.481 euros. Un cost que, com apunten des de l'administració parroquial, ha estat menor perquè algunes tasques les han realitzat personal comunal.

Durant el 2024, l'oficina de turisme ha atès un total de 84.109 persones. Especialment destacats han estat els mesos d'estiu amb 26.655 visitants a l'agost i 17.613 al juliol. Unes xifres que "demostren la gran atracció turística de Canillo i la importància de renovar espais que garanteixen mantenir un servei de qualitat als visitants", ha apuntat el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella.