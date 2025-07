La capital impulsa millores a l'escola bressol Conxita Mora Jordana per fer-la més accessible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha impulsat una iniciativa per facilitar que els infants entenguin millor els espais i es puguin orientar amb més facilitat i que les escoles bressols siguin més accessibles. El projecte s'ha iniciat a l'escola bressol Conxita Mora Jordana i s'anirà ampliant a altres espais infantils de la capital. Les millores inclouen la senyalització amb pictogrames i text per facilitar la comprensió, l'actualització dels directoris per garantir una millor accessibilitat, la instal·lació de bandes de guia per afavorir l'orientació i l'autonomia i un nou sistema de retolació a les aules, que tindran fotografies de les educadores.

"Apostem per ampliar progressivament aquesta iniciativa a la resta de serveis infantils de la parròquia com l’Escola Bressol de Santa Coloma, el Casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma", ha assenyalat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. La consellera ha posat en relleu que les mesures "no només beneficiaran els infants amb necessitats especials, sinó que també millorarà l'experiència de tots els usuaris".