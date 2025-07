Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) commemora el seu vintè aniversari amb la mostra CAEE 2005-2025, un recorregut que repassa la història d’aquest equipament cultural, que ha esdevingut clau per a la parròquia i el país.

L’exposició, inaugurada ahir i que es podrà visitar fins al 30 de maig, és una nova oportunitat per recordar i tornar a gaudir de les obres d’art d’una selecció de més de 30 artistes nacionals i internacionals que han exposat al centre cultural des que va inaugurar-se, l’octubre del 2005.

L’exposició també vol aprofitar l’efemèride per explicar d’on venim i on som, i reflexionar sobre el futur de l’equipament. Al llarg d’aquestes dues dècades, el CAEE ha estat l’escenari de 164 exposicions, per les quals han passat més de 246.000 persones. S’hi han pogut veure exposicions per a tots els públics, des de grans noms com, per exemple, Dalí o Picasso, passant per artistes locals que en el seu dia no tenien tants espais com ara per exposar com és el cas, per exemple, de Sergi Mas. També s’ha optat en algunes ocasions per propostes que apropessin al museu públic poc habitual. Així va passar amb l’exposició d’Star Wars, que ha esdevingut la proposta amb més visitants.

A més, l’exposició CAEE 2005-2025 pretén retre homenatge a totes les persones que fan possible el centre cada dia i inclou un espai on la ciutadania és la protagonista. Aquest apartat, juntament amb el programa d’activitats paral·leles, vol ser una plataforma per imaginar i construir el CAEE del futur, mantenint-ne l’esperit de proximitat.

Per a l’ocasió, el CAEE també ha programat diverses activitats paral·leles pensades per acostar el públic a l’equipament cultural. En aquest sentit, La cara oculta del museu (dimarts 8 d’abril, de 16.30 a 17.30 hores i de 18 a 19 hores) pretén donar a conèixer el vessant més desconegut del CAEE. Per això, s’ha previst una visita a les zones habitualment restringides al públic per mostrar als interessats els materials, les eines i els procediments que fan possible el funcionament d’un espai museístic. La Tertúlia & vermut: converses entre artistes del país serà una altra de les accions programades. Aquesta activitat permetrà establir un contacte directe amb artistes del país: Rosa Mujal i Alfons Valdés, que parlaran sobre el procés de creació artística (dissabte 5 de maig, a les 12 hores), i Sam Bosque i Javier Balmaseda, que xerraran sobre la carrera artística a Andorra (dissabte 10 de maig, a les 12 hores). Finalment, també hi haurà El Simposi: reptes de futur dels museus (dilluns 12 de maig, a les 10 hores), que comptarà, entre altres, amb una conferència inaugural sobre sostenibilitat i museus a càrrec de Manuel Cirauqui, curador i membre del Grup Gu-Zero del Museu Guggenheim de Bilbao. Les activitats són totes gratuïtes i amb places limitades.