Taula rodona i signatura de llibres en els actes previs de Sant Jordi a Encamp

El cartell de la taula rodona per presentar les novetats literàries.Comú d'Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La biblioteca comunal d'Encamp acollirà el dissabte 12 d'abril a les onze del matí, una taula rodona presidida per diferents autors i editors d'Andorra que presentaran sis novetats literàries del país. Els mateixos autors participants també signaran llibres. Entre els participants de la taula hi haurà els autors Frank Garcia, d’Anem Editors, Marc Cortès, per part de Medusa, Joan Peruga, d’Editorial Andorra i Jordi Casamajor, de Marinada Edicions. També exposaran diverses novetats els editors Fabiola Masegosa i Jan Arimany, que presenten les obres de Xavier Fernández i de James Baldwin, respectivament.