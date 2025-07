Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El procés participatiu que el comú d'Andorra la Vella va engegar a mitjan mes de març per saber quina és l'opinió de la ciutadania al voltant de la modificació del pla d'urbanisme que s'està duent a terme ha finalitzat amb 1.221 respostes. El cònsol major, Sergi González, valora que aquestes persones hagin aportat la seva visió sobre quins problemes hi ha a la parròquia, "quins nous reptes tenim" i ara amb totes aquestes respostes el que es farà és recopilar la informació per poder-la incorporar a la revisió del POUP per tenir "molt en compte" els ciutadans.

González celebra la pròrroga de les suspensions temporals de llicències

Precisament aquest tancament de la consulta ha coincidit amb l'anunci per part del Govern del projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU), amb l’objectiu de permetre la pròrroga de les suspensions temporals de llicències durant la fase d’estudi i redacció dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials. "Aquesta pròrroga ens ajuda bastant a poder tirar endavant nous estudis" que es volien fer de mobilitat o d'habitatge i també a espaiar més les taules de treball del consell consultiu, que es volien "concentrar molt", ha explicat el mandatari comunal. En aquest sentit, González ha destacat que es treballava amb un calendari "molt atapeït" i tenint en compte que el que es vol és fer una "revisió quirúrgica" i, per tant, molt detallada, ara es comptarà amb més temps per poder-ho fer. D'aquesta manera, i tenint en compte que es tracta d'un projecte "ambiciós" i que s'anava amb el temps molt ajustat els satisfà aquest anunci fet pel Govern d'un text que ha de ser aprovat aquest mateix dijous en sessió de Consell General. En conseqüència, el cònsol major de la capital ha manifestat que "tenir aquesta pròrroga" els ajuda "sobretot a no adormir-nos sinó a donar-nos una miqueta encara més de pressa" per incorporar fins i tot estudis que es pensava no dur a terme.

González ha reivindicat que es vol "incorporar la ciutadania" perquè puguin dir-hi la seva sobre "quin model, i quines necessitats troben per a Andorra la Vella".