Els horts d’en Sucarana arriben a la 24a edició sortejant un total de 16 parcel·les

La llar de jubilats d’Escaldes-Engordany va acollir ahir al matí la 24a edició dels horts d’en Sucrana, que va sortejar 16 parcel·les de les 19 disponibles. Les tres parts de terreny restants es van destinar a una persona que, tot i estar jubilada, no podia participar en el sorteig perquè treballava, segons va informar el comú escaldenc.

El cònsol menor, Quim Dolsa, va desitjar una bona collita als hortolans i va destacar “la rellevància per als jubilats de conrear la terra, mantenir-se actius i gaudir d’hortalisses fresques”. A més, va agrair la col·laboració de Xavier Espot. En aquesta mateixa línia, el cap de Govern va expressar la seva satisfacció per continuar amb aquesta tradició. La consellera d’Infància i Gent Gran, Maria Carriço, els va desitjar “un any de bona collita i convivència” i va animar els participants a gaudir de l’experiència.