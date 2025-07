Els comuns podran allargar més temps la moratòria de llicències

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’executiu va entrar ahir a tràmit parlamentari una modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU) per permetre la pròrroga de les suspensions temporals de llicències urbanístiques mentre es redacten i s’avaluen els plans d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). Aquesta reforma legislativa, que s’ha tramitat per la via d’extrema urgència i necessitat, respon a una petició expressa dels comuns i té com a objectiu assegurar que els nous projectes urbanístics s’ajustin a les capacitats reals dels territoris i al futur planejament.

Segons explica el Govern en un comunicat, la mesura permetrà prolongar la suspensió des de l’inici de la redacció del nou planejament fins a la seva aprovació definitiva. El termini màxim serà de divuit mesos: dotze inicials durant la fase d’elaboració tècnica i sis més si s’hi justifiquen al·legacions en el període d’informació pública. La normativa fixa que no es puguin acumular els dos períodes de prorrogació excepcionals.

La reforma de la LGOTU respon a una petició expressa de les corporacions

La primera parròquia afectada és la Massana, on la suspensió actual de llicències finalitza el 24 d’abril. Per evitar que s’aixequi el bloqueig abans d’enllestir els nous POUP, la reforma permet mantenir la pausa i completar els estudis necessaris. Situacions similars es donen a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que van aprovar la suspensió més tard i es troben immerses en la fase d’estudi previ a la redacció definitiva.

Els estudis de càrrega territorial, liderats pel ministeri de Territori, són una eina tècnica per avaluar la capacitat real de cada zona per acollir nou desenvolupament sense comprometre serveis bàsics, infraestructures ni l’equilibri ambiental. Aquest treball ha de permetre als comuns dissenyar un creixement urbanístic més sostenible i racional, alineat amb els recursos i les necessitats de cada parròquia.

Les corporacions disposaran de fins a divuit mesos per revisar el POUP

El Govern remarca que la reforma dona resposta a les dificultats detectades pels comuns en el compliment dels terminis previstos, i reforça l’aposta per una ordenació territorial fonamentada en dades i criteris tècnics sòlids. La nova mesura s’emmarca dins del procés de revisió global de la LGOTU i busca consolidar un model territorial més coherent, sostenible i planificat.

Els estudis de càrrega són una eina tècnica que analitza la capacitat real d’un territori per absorbir nous desenvolupaments urbanístics sense comprometre els serveis bàsics, la mobilitat, els recursos naturals ni la qualitat de vida. Aquests treballs tenen en compte variables com l’accessibilitat viària, la disponibilitat d’aigua, energia i sanejament, l’impacte ambiental acumulat i la pressió sobre els equipaments públics. El seu objectiu és definir límits racionals de creixement, adaptats a cada realitat local, i orientar les polítiques d’ordenació amb criteris objectius i mesurables. Amb els informes, els comuns poden justificar millor les decisions urbanístiques i adaptar els plans a la capacitat real del sòl i de les infraestructures.