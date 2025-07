Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El CAEE ha celebrat el seu vintè aniversari amb la inauguració de l’exposició 'CAEE 2005-2025'. Es tracta d’una mostra homenatge a les 164 exposicions que ha acollit l’espai i, al mateix temps, una reflexió sobre la identitat d’un centre d’art. La selecció d’obres –on es poden apreciar diverses disciplines com la fotografia, el gravat, la pintura i fins i tot algunes instal·lacions– inclou creacions de trenta artistes que han passat pel centre. Entre ells, destaquen noms de l’art andorrà com Sergi Mas, Jordi Casamajor i Rafael Contreras, així com quatre artistes internacionals. "Per a nosaltres és molt especial aquesta mostra perquè, com sabeu, la cultura és una cosa que ens toca molt de prop i la portem molt a dintre. Des que vam entrar nosaltres amb el mandat anterior, hem fet inversions importants i hem augmentat els pressupostos del departament i, des d'aquí, vull agrair públicament a tots aquells que, des del primer dia, van posar la llavor que ha fet créixer tot això" ha destacat el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa.

L’exposició inclou també un apartat que revisa onze anys significatius, com per exemple el 2011, un any que va ser especial per una exposició d’art precolombí, així com una mostra de Picasso i pintura moderna; el 2016, amb l'exposició d'Star Wars, que va aconseguir un èxit rotund convertint-se en la mostra més visitada amb més de 8.000 visitants; i el 2017, l'any en què el centre va començar a obrir el seu relat a noves disciplines com ara la moda amb una exposició dedicada a Coco Chanel i als seus amics. "També hem volgut dedicar un espai al futur del centre, perquè volem que el CAEE, com a mínim, duri vint anys més. Per això, hem posat a disposició del públic unes butlletes perquè els visitants puguin proposar quin CAEE volen pel futur" ha comentat la directora del CAEE, Aurora Baena, durant la inauguració de l'exposició, mentre explicava que també s'ha produït un audiovisual on es parla de la història del centre, que inclou el testimoni de diferents persones que hi han treballat així com de visitants habituals. "Penso que és una exposició feta amb una dimensió molt humana" ha destacat Baena.

Obertura del fons artístic per primera vegada

Com és habitual, l'exposició comptarà amb activitats complementàries. La primera, anomenada 'La cara oculta del museu', tindrà lloc dimarts 8 d'abril, de 16.30 a 17.30 h i de 18 a 19 h, i consistirà en una visita en què s'obriran les portes del CAEE per donar a conèixer els espais que habitualment es troben restringits al públic, com ara el fons artístic. A més, el dissabte 5 d'abril i el dissabte 10 de maig, a les 12 h, es realitzaran les 'Tertúlies & Vermut: Converses entre artistes del país', amb Rosa Mujal i Alfons Valdés, que parlaran sobre El procés de creació artística (5 d'abril), i Sam Bosque i Javier Balmaseda, que debatran sobre 'La carrera artística a Andorra' (10 de maig). Finalment, el dilluns 12 de maig, a les 10 h, se celebrarà la jornada 'Reptes de futur dels museus', amb diverses conferències i taules rodones, on hi participaran membres vinculats a institucions tan importants com el museu Guggenheim Bilbao o el Museu Tàpies, així com representants del sector museístic andorrà.