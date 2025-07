Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella vol tirar endavant la renovació del grup de bombeig de captació d'aigua potable que hi ha a l'estadi comunal. I per començar a posar fil a l'agulla ja ha adjudicat els treballs per a la redacció del projecte i la direcció de les obres. Així, el concurs, que va ser convocat el passat mes de gener, ha estat adjudicat a Enginesa, que percebrà un import de 26.700 euros pels treballs, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Cal recordar que les bombes daten dels anys 90 i s'ha vist la necessitat de renovar-les i embellir-les amb l'objectiu de millorar la impulsió de l'aigua captada dels pous de l'estadi als dipòsits de les Escaubelles perquè siguin energèticament eficients i compleixin els requisits vigents de seguretat elèctrica.

Segons van detallar des de la corporació comunal en el moment de convocar el concurs, el projecte ha d'incloure les renovacions del grup de bombeig i dels equipaments elèctrics de maniobra i control de les bombes, inclòs el cablejat elèctric, i l'adequació dels espais de l'edifici de bombeig.

L'empresa tindrà ara un termini de deu setmanes per a la redacció del projecte i posteriorment es licitarà l'obra.