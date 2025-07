Obre el centre de dia de les Valls del Nord amb cinc inscrits

Publicat per Agències La Massana Creat: Actualitzat:

El nou centre de dia de les Valls del Nord de la Massana ja és una realitat. L’espai va inaugurar-se ahir i a partir d’avui ja es posarà en funcionament perquè els padrins i padrines, tant de la parròquia de la Massana com d’Ordino, el puguin utilitzar. L’espai té una capacitat per a 20 persones i de moment ja n’hi ha cinc que s’hi han inscrit. El nou espai permetrà que la gent gran d’ambdós territoris no s’hagi de desplaçar als centres que hi havia a les parròquies centrals, com feien fins ara. Amb la posada en marxa d’aquesta instal·lació, la Creu Roja gestionarà quatre centres de dia al país. Un aspecte que permetrà millorar la qualitat de vida de les persones i alhora “facilitarà l’envelliment saludable davant l’increment de l’esperança de vida”, tal com va assegurar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs de l’acte d’inauguració.

“Per a nosaltres és molt important”, va afirmar la cònsol de la Massana, Eva Sansa. “Hi ha hagut mà estesa des d’un inici amb la Creu Roja”, va explicar la cònsol. L’equipament disposa d’una sala polivalent àmplia i altres departaments amb serveis d’infermeria, teràpia ocupacional, treball social, tècnics en cures auxiliars d’infermeria i podologia. La durada del conveni és de deu anys tot i que és prorrogable mentre així ho considerin el comú de la Massana i la Creu Roja.

“Suposa un gran avanç per a la població i la societat andorrana”, va assegurar el president de la Creu Roja, Josep Pol. “Pot incentivar molts dels padrins que actualment no tan sols estan a casa o potser tenen prou autonomia per poder estar a casa acompanyats dels seus familiars o que no estiguin sols i no estan en una residència amb els seus familiars, i nosaltres els oferim aquesta oportunitat de poder retornar a casa quan acabi la jornada”, va afegir Pol. Amb aquest, l’entitat sociosanitària gestionarà quatre centres de dia, però això encara no és suficient. El president considera que caldria obrir-ne algun més. “A data d’avui estem en un punt de saturació important, la població està envellint, avui dia hi ha unes 14.000 persones majors de 65 anys, segurament faran falta més centres de dia”, va detallar Pol.