Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els bombers han sufocat un incendi que s'ha produït a la zona forestal a sota del pont Tibetà de Canillo passat el migdia. El foc no ha afectat cap persona ja que la instal·lació està tancada al públic. La fumera que han provocat les flames és visible des de tota la parròquia i en els treballs d'extinció han intervingut dos helicòpter que han apagat el foc llançant aigua des de gran alçada. A més s'hi han desplaçat s'hi han desplaçat cinc dotacions amb 13 efectius i s'ha comptat amb l'ajuda del personal comunal, de la Creu Roja i de Protecció Civil. El cos de bombers ha informat que el foc ha quedat controlat passades les dues de la tarda, tot i que hi ha algunes "fumeroles" a la zona central, per la qual cosa es faran treballs de vigilància durant la nit.

El foc s'hauria produït segons han assenyalat des de bombers perquè hauria saltat una guspira dels treballs de soldadura de manteniment que està fent una empresa externa a la passarel·la, segons les fonts consultades. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha agraït "la tasca efectiva i ràpida" del servei d'extinció d'incendis, així com dels tècnics comunals "que han fet que tot hagi quedat en un ensurt". El cònsol ha afegit que un cop aclarides les causes "veurem si hi ha hagut alguna negligència" i, en aquest cas "demanaríem les responsabilitats escaients". Alcobé ha assenyalat que si cal s'implementarà un petit pla d'acció de restauració forestal en la zona afectada. Bombers parla que s'ha cremat al voltant d'una hectàrea.

La fumera provocada per l'incendi al pont Tibetà a CanilloLector

Els bombers s'han desplaçat també per apagar un altre incendi a un pis de Sant Julià de Lòria, que ja està extingit. Es desconeixen els motius del foc, que ha afectat al menjador de l'habitatge. Segons el cos no hi ha hagut cap persona ferida i fins a la zona s'hi han desplaçat tres dotacions - un camió escala, un camió de foc i un vehicle lleuger - amb vuit efectius.