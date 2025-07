Dolsa destaca que el gros dels ingressos no ve de la construcció

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Tal com ja es va anunciar en l’anterior sessió de consell de comú celebrada fa un parell de setmanes, el comú d’Escaldes-Engordany va tancar el 2024 amb una xifra d’ingressos rècord, de 37 milions d’euros i unes inversions de 17,5 milions. El cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, va reivindicar ahir en sessió de consell que aquesta xifra d’ingressos no ve donada únicament pels procedents de la construcció, ja que va recordar que si es treu el que prové d’aquesta activitat la xifra se situa per sobre dels 30 milions.

Així, va defensar “una gestió el màxim d’acurada”, i va recordar les accions dutes a terme en matèria d’aparcaments a la parròquia, que han permès que “dels tres milions i escaig” s’hagi passat als cinc milions d’ingressos, i això malgrat fent una gestió que divergeix de la que faria una empresa privada, que buscaria el màxim de rendiment. En aquest mateix sentit, va defensar aquesta inversió en aparcaments i que s’hagi reduït el pagament de lloguers amb la construcció d’infraestructures en terrenys propis.

A més, va reivindicar la gestió de certs ingressos com, per exemple, el de l’ocupació de la via pública, en què s’ha passat de recaptar 40.000 euros a 400.000. “O hi havia deixadesa o no es controlava”, va valorar sobre el que es feia anteriorment, i va defensar que “els petits gestos fan molt”. Tot i els ingressos de rècord, el comú ha tancat amb un dèficit de 6,8 milions arran dels 43,9 milions d’euros de despeses.

Dolsa va recordar que això és així perquè s’han finançat les obres i les adquisicions amb tresoreria pròpia, en lloc de recórrer a l’endeutament. I és que durant el 2024, s’han finalitzat diverses obres i s’han fet compres amb fons propis, la qual cosa ha afectat el resultat comptable.

“Les xifres mostren la salut general de les finances comunals i les bones perspectives econòmiques”, va valorar el cònsol menor, que va reiterar que l’endeutament a final del 2024 era de 232.863 euros, una xifra que ha quedat totalment liquidada el primer trimestre del 2025.