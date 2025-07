El comú ofereix prop de 600 places per a les activitats esportives de Pasqua

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereix el departament d’Esports del comú d’Andorra la Vella, de la mà dels clubs esportius, i del de Social durant les vacances escolars de Setmana Santa per a infants i joves de 3 a 16 anys, s’obren avui. Hi ha prop de 600 places a disposició, distribuïdes entre nou campus esportius (480), el casal d’infants El Llamp (68) i la ludoteca de Santa Coloma (45).

En aquesta ocasió, les activitats tindran lloc en tres torns entre el 17 d’abril (Dijous Sant) i el 2 de maig, per a infants i joves d’entre 6 i 15 anys. Pel que fa a l’oferta esportiva, hi haurà campus multiesports (95 places per a infants i joves d’entre 6 i 13 anys); bàsquet (90 places); futbol (130 places); voleibol (70 places); rítmica (40 places); natació i atletisme (40 places); taekwondo (25 places) i kungfu (15 places).