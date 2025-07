Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Llar de Jubulats d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest matí la 24a edició dels horts d'en Sucrana, que ha sortejat 16 parcel·les de les 19 disponibles. Les tres parcel·les restants s'han destinat a una persona que, tot i estar jubilada, no podia participar en el sorteig perquè treballava, segons ha informat el comú escaldenc. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha desitjat una bona collita als hortolans i ha destacat "la rellevància per als jubilats de conrear la terra, mantenir-se actius i gaudir d'hortalisses fresques". A més, ha agraït la col·laboració de Xavier Espot Miró. La consellera d'Infància i Gent Gran, Maria Carriço, ha desitjat "un any de bona collita i convivència" i ha animat els participants a gaudir de l'experiència.