Publicat per Redacció / Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El tancament dels comptes de l'any passat a Escaldes deixa un balanç negatiu de 6,8 milions, com a resultat d'haver ingressat 37 milions i haver tingut unes despeses de 43,9 milions, segons el balanç aprovat avui a la sessió de comú. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha remarcat que el dèficit s'explica per la decisió de finançar les obres i les adquisicions amb tresoreria pròpia, en lloc de recòrrer a l'endeutament. I ha destacat la solidesa financera de la corporació perquè l'endeutament a final del 2024 era de 232.863,31 euros "i s'ha liquidat totalment en el primer trimestre del 2025" i perquè disposen d'una tresoreria de 20,8 milions "per continuar invertint en la parròquia", segons indica el comú en un comunicat.

Dolsa ha manifestat que si s'hagués recorregut "a un préstec, tancaríem amb superàvit però tindríem endeutament. Seria fer trampes al solitari. En canvi tenim endeutament 0 i més de 20 milions de tresoreria". El cònsol menor ha defensat que l'any passat s'ha tancat amb una execució pressupostària "excepcional" amb la inversió de 17,5 milions, "que equival a les de tres anys concentrades en un sol exercici". Entre les quals ha esmentat les obres dels habitatges a preu assequible de l'avinguda del Pessebre, la reforma de la llar de jubilats, el pàrquing de l'Església i del Falgueró, o la compra de la borda de Cal Paleta i del molí del Puadé.

Un 11,5% d'ingressos de l'impost de la construcció

La majoria comunal ha remarcat que els 37 milions d'ingressos suposa una xifra rècord que s'ha obtingut amb recursos propis i sense incrementar la pressió fiscal. Dolsa ha recalcat que la bona dada dels ingressos no prové només de l'impost de la construcció, que ha representat un 11,5% de la recaptació durant el 2024 i ha assegurat que "sense aquest impost, els ingressos també haurien superat els 30 milions".

Els tres consellers de l'oposició s'han abstingut en la votació dels comptes perquè la consellera Gemma Bofarull ha argumentat que no estan d'acord "amb la metodologia" que es va aprovar el mes de juliol per apujar tots els sous un 10%. En aquest sentit, ha defensat que si bé estan d'acord que hi ha sous "descompensats" consideren que hi hauria hagut "fórmules més adients" per fer aquests augments i ha lamentat que "ni tan sols" els van "escoltar". I tampoc estan d'acord amb la important inversió que ja s'ha fet al projecte Caldes, de 5,6 milions. De fet, Bofarull ha destacat que és "una xifra molt elevada" i que esperen que doni resultats "als comerciants de la part alta" i a la ciutadania en general.

El cònsol menor ha manifestat que la despesa de personal no representa "ni el 29%" dels ingressos i que segurament és "dels més baixos de les administracions públiques". Dolsa ha explicat que es va procedir d'aquesta manera, ja que el comú "no podia perdre l'alt valor afegit" que aporta el personal comunal i ha recordat que tenint en compte la massa salarial actual, en "cinc o deu anys" moltes persones es jubilaran i hi ha la possibilitat que es puguin substituir per persones amb sous inferiors o que no calguin "perfils similars". En aquest sentit, ha apel·lat a les diferents maneres que té la gent de relacionar-se amb l'administració i com cada vegada es tendeix a una administració més digital, la qual cosa pot comportar menys personal.

Obertura del Falgueró

La cònsol major, Rosa Gili, ha comentat en la roda de premsa posterior al comú que les obres de l'aparcament del Falgueró no han finalitzat avui perquè l'empresa els ha demanat "tres dies més" i que la previsió era la d'obrir divendres tot i que s'està avaluant fer-ho dilluns per acabar de fer els ajustaments necessaris. La cònsol ha explicat que es començarà a obrir de forma progressiva i que es "privilegia" ja donar servei malgrat que encara hi hagi treballs pendents, ja que es té en compte la ubicació de la infraestructura i la necessitat d'aparcament a la zona. Gili ha assenyalat que l'oberta serà de quatre plantes.