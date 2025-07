El comú adequa una parcel·la del Barri per crear un espai verd

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat els treballs d’adequació d’una parcel·la situada a la zona del Barri, just al costat del pont de la Tosca, amb l’objectiu de convertir-la en un espai d’ús públic i de millora ambiental. El comú va adquirir aquesta àrea de terreny l’octubre del 2023. Amb una superfície total de 782,29 metres quadrats, el terreny està dividit en tres subespais a diferents cotes. Les tasques d’adequació les duu a terme personal propi del comú i es preveu que estiguin enllestides abans dels mesos de l’estiu, perquè la població pugui aprofitar-los de la millor manera possible amb el bon oratge.

El lloc està ubicat just al costat del pont de la Tosca i el territori Caldes

El primer subespai, que consta en total d’uns 482,29 metres quadrats, té la intenció de convertir-se en un parc enjardinat per al gaudi de la ciutadania. La intervenció respectarà i posarà en valor els elements naturals i patrimonials existents, com ara els arbres i les parets de pedra. També s’hi instal·laran bancs per fomentar el descans i la convivència.

El segon espai, de 220 metres quadrats, estarà destinat a l’ús intern del departament de Medi Ambient. S’hi preveu la instal·lació d’un hivernacle, una zona de treball per a tasques de jardineria, una àrea de recuperació de plantes i un espai d’emmagatzematge de material o arbres. Aquesta àrea estarà tancada al públic i serà d’ús exclusiu per als treballadors comunals. Pel que fa al tercer subespai, més petit i situat en un nivell superior, amb una superfície aproximada de 80 m², encara s’estan valorant les opcions sobre el seu ús definitiu. Tot i això, es preveu que també tingui una vocació pública.

En el futur s'espera construir un vial que enllaci amb la carretera de l'Obac

Aquesta parcel·la està ubicada dins la zona patrimonial d’Escaldes-Engordany, just al costat del pont de la Tosca, el riu Madriu, la fàbrica de la llana i el territori Caldes, una àrea emblemàtica vinculada a l’aigua termal. La seva adquisició s’emmarca en l’estratègia del Comú d’incrementar els espais públics al centre urbà i de posar en valor el patrimoni natural i històric. A més llarg termini, la parcel·la hauria de permetre millorar la comunicació en un carrer que ara és un cul-de-sac, a més de molt estret, a través d’un vial que enllaci amb la carretera de l’Obac.

En aquesta línia, el comú ja va aprovar el passat mes de febrer la compra d’un terreny i una borda a la Vall del Madriu. En concret, es tractava d’uns espais situats a Entremesaigües i Prat del Macianet i el terreny Feixes de la borda, que junts superaven els 13.200 m² de superfície; i la borda d’Entremesaigües, que té una superfície total de parcel·la de més de 166 m² i compta amb una planta baixa i una primera planta amb una superfície total de més de 130 m². Es tracta d’una zona propera a l’entrada de la Vall, al costat del pont de Sassanat, que juntament amb la compra del prat i la borda Sabater que es va fer a mitges amb el Govern i l’adquisició d’una parcel·la a l’inici del camí empedrat, van conformar una important adquisició pública de patrimoni natural en un dels accessos principals de la Vall del Madriu. Amb aquesta compra, el comú va passar a ser el cinquè propietari més important de la vall del Madriu.