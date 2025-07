La capital inverteix en la millora de les colònies de gats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va aprovar un suplement de crèdit de 20.000 euros per millorar la gestió i control de les colònies de gats a la parròquia. Aquesta partida, tal com va explicar el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en la sessió de consell de comú d’aquest dijous passat, es destinarà a la compra de menjar, material per adequar les casetes, les menjadores, la retolació i els xips, en definitiva, per garantir “el bon estat de cadascuna d’aquestes colònies”, va defensar. Aquesta acció forma part de les actuacions incloses en el pla integral d’higiene, que té com a objectiu “millorar la neteja de la parròquia”, va remarcar Cabanes.

El comú també va anunciar que es trauria un edicte per contractar un gestor per a la fauna urbana.