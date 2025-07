Uns 22.400 usuaris ja disposen de la targeta d’aparcaments AD+

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El 2024 van crear-se 2.002 targetes AD+ noves. Segons van explicar al Diari fonts del comú d’Escaldes-Engordany, actualment hi ha actives 22.400 targetes AD+. Entre altres beneficis, els abonaments permeten gaudir als usuaris d’un 60% de descompte en les tarifes i d’una hora gratuïta en tots els aparcaments comunals amb control d’accés. L’abonament va crear-se el juliol del 2014, al final del primer mandat de Trini Marín com a cònsol major. El nombre d’usuaris ha crescut exponencialment des d’aleshores, ja que l’estiu del 2020 només disposaven d’aquest sistema de pagament unes 3.500 persones, i el 2023 prop de 16.000, segons dades de la corporació.

El preu de la targeta és de 30 euros, i per poder-la utilitzar cal dipositar cinc euros de fiança al comú i fer una recàrrega inicial mínima de 23,92 euros. El valor de les recàrregues posteriors es pot efectuar lliurement, segons l’interès de l’usuari directament als caixers de pagament dels aparcaments. Les persones que vulguin sol·licitar la targeta AD+ s’han d’adreçar al servei de tràmits del comú escaldenc. L’objectiu de l’abonament és oferir avantatges als residents per aparcar a la parròquia.

Fonts de la corporació van recordar que l’AD+ ja pot utilitzar-se a l’aparcament de l’Església. Abans, però, els usuaris han d’activar-la de manera presencial a l’aparcament de dilluns a divendres d’11 del matí a dues de la tarda. Un cop activada, els usuaris podran beneficiar-se dels descomptes en les tarifes d’estacionament assumint un preu de 0,30 euros per fracció de quinze minuts, amb la primera hora d’accés gratuït. L’aparcament, obert al desembre, diposa d’un centenar de places en sis plantes subterrànies.

Obertura del falgueró

D’altra banda, fonts del comú van confirmar que el nou aparcament del Falgueró obrirà de manera parcial el dilluns de la setmana vinent, si no hi ha cap imprevist d’última hora que ho impedeixi. La decisió de la corporació vol donar resposta a la necessitat d’estacionament a la zona de l’hospital.

Les obres, iniciades al gener de l’any passat, tenien una durada prevista de 10 mesos. Per tant, havien d’acabar pels volts del novembre. Durant els treballs, es va descobrir una massa de runa –i no de terra i roca, com es creia inicialment. Això va permetre ampliar la primera planta de l’aparcament sense necessitat d’excavar més profundament i afegir aproximadament una seixantena de places al projecte inicial. En total, n’hi haurà unes 350. L’opció d’obrir el subsol s’havia descartat per no provocar contaminació acústica prop de l’hospital. El cost total de les obres és d’uns 8,6 milions d’euros.