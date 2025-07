Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Un mufló es va apropar ahir al matí al costat del mirador de Caldes, deixant-se veure per tothom. El comú d’Escaldes-Engordany va compartir les imatges destacant que “és un espectacle natural que ens recorda la riquesa de la fauna local”. A més, l’administració parroquial va aprofitar per recordar que cal “protegir el seu hàbitat” i “mantenir una distància respectuosa” amb l’animal per tal de seguir gaudint de la natura “amb responsabilitat”. El comú va compartir a les seves xarxes socials un vídeo de l’animal.

La cabana de muflons a Andorra ha experimentat fluctuacions els darrers anys. El juny del 2024 es va observar una disminució en la seva població.