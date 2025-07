Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El marcador que fins ara estava instal·lat al pavelló del Prat Gran d'Escaldes tindrà una nova utilitat i serà reaprofitat pel Col·legi Espanyol María Moliner de la Margineda. Aquesta operació ha estat possible després que el comú decidís entregar l’aparell a la Federació Andorrana de Bàsquet, que ha considerat que el millor destí per a aquest equipament era el centre educatiu, ja que és un col·laborador directe del Bàsquet Club Andorra i que no disposava de marcador electrònic a les seves instal·lacions. L'operació s'ha dut a terme a conseqüència dels treballs de millora que s'estan fent al pavelló en vistes dels Jocs dels Petits Estats. El comú ha informat que en els pròxims mesos el marcador serà instal·lat al centre educatiu.