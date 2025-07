Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els propietaris dels bars ubicats al passeig del Valira, entre el pont de París i la rotonda de la Dama de Gel, han reaccionat favorablement a la normativa d’homogeneïtzació de les terrasses. Han expressat que consideren positiva la idea de millorar la imatge de la part exterior dels seus locals, ja que se’ls hauria proposat col·locar tendals al llarg del carrer, millorar la il·luminació i fer tasques de neteja. Així, creuen que els seus locals guanyaran atractiu de cara als clients.

Tot i tractar-se d’una normativa imposada, se’ls hauria ofert una ajuda de 1.000 euros, corresponent a la reducció de mig any de l’impost de terrasses. Ara per ara, però, els propietaris es mantenen a l’expectativa, ja que la normativa encara no s’ha publicat i no han pogut valorar les propostes del comú. Les obres està previst que s’enllesteixin a principi de l’any vinent.